Lirik dan Chord Lagu Pesan dari Hati - Ivana Feat Ruri Repvblik yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Pesan dari Hati yang dinyanyikan oleh Ivana feat Ruri Repvblik.

Lagu Pesan dari Hati lebih dikenal dengan lagu Senyuman di Bibirmu

Intro : F G E Am -G F..E..

.

Am F

Tatapan mata itu

G Em

terasa begitu dalam

Am

seakan akan menyentuh

F G

jantung hatiku..

.

*)

Dm G

Apakah ini suatu isyarat

C F

Sebuah pesan dari hatimu

Bb -Bm

Ungkapan rasa cinta

-E Am -E

yang kau pendam..

.

Reff:

Am Dm

Biarkan hati bicara

G C

Katakan semua rasa kita

F E

Hentikanlah kebisuan

Am

membohongi kita..

.

Am Dm

Biar hati yang berjanji

G C

Dia tak mungkin bisa berdusta

F Em-Dm E

Tentang rasa cinta kita

E7 (Am)

Tulus dari hati..

.

Int. Am F G..

.

Am F

Senyuman di bibirmu

G Em

Slalu tersimpan di hati

Am F G

Seakan akan menyentuh mesra jiwaku

.

==Kembali ke : *), Reff

.

Musik : Dm G Em F

Dm E

.

==Kembali ke : Reff

.

F G Em

Cinta kita selalu jadi

Am G F

milik kita berdua

Dm E

Untuk selamanya..

.

==Kembali ke : Reff