Gubernur Khofifah Apresiasi Vaksinasi Covid-19 di Gresik: Bisa Jadi Referensi Daerah Lain

SURYA.CO.ID, GRESIK - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Gresik. Selain percepatan vaksinasi yang tinggi, vaksinasi tanpa membedakan identitas asal daerah calon penerima vaksin.

Gubernur Khofifah bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Taufik Ismail, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Herlin Ferliana, Kepala Dinas Gresik Saifudin Ghozali dan Pj Sekda Abimanyu Pontjoatmojo meninjau langsung vaksinasi di Gedung WEP Gresik, Selasa (6/7/2021).

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mendatangi langsung para calon penerima vaksin saat melaksanakan skreening.

Mereka yang menerima vaksin ternyata tidak hanya berasal dari Gresik saja. Ada yang berasal dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 3.000 dosis vaksin diberikan selama tiga hari oleh para prajurit Kodim 0817 Gresik.

"Vaksinasi di Gresik tidak membedakan asal-usul identitas warganya. Semuanya di vaksin, ini bisa menjadi contoh bupati dan wali kota yang lain. Apa yang dilakukan di kabupaten Gresik dijadikan referensi kabupaten/kota lainnya. Layanan diberikan tanpa melihat KTP asal kependudukan mereka, mereka mendapatkan layanan dan kependudukan yang sama," tutur Gubernur Khofifah.

Banyak warga luar kota yang menerima vaksin, menandakan keseriusan Pemkab Gresik membangun herd immunity. Mereka yang berasal dari luar daerah, entah bekerja atau ada keperluan lainnya mendapat perlakuan yang sama.

"Membangun herd immunity harus tervaksin minimal 70 persen. Apresiasi sekaligus terima kasih pelayanan vaksinasi diberikan kepada seluruh warga tanpa dipersyaratkan. Herd immunity harus terbangun membangun koneksitas disini," kata dia.

Gubernur Khofifah juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Harus all in one, semua yang terlibat langsung bergotong royong melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Mulai dari TNI-Polri, BUMN dan seluruh korporasi terkait.

"Makanya kita butuh satu data, sehingga capaian perluasan vaksinasi lebih mudah dilakukan. Satu data ini segera dikoordinasikan dengan bupati atau tim yang ditunjuk," pinta Gubernur Khofifah.

Melalui vaksinasi, lanjutnya, merupakan langkah pemerintah memberikan perlindungan dan penyelamatan bagi seluruh masyarakat.

"Secara bertahap, sehari di Jawa Timur sebisa mungkin kita melakukan vaksinasi sebanyak 300 ribu. Itu bisa dimaksimalkan dengan melihat droping vaksin di masing-masing daerah," pungkas Gubernur Khofifah.

Pihaknya berharap, meski sudah dilakukan vaksin, penerapan protokol kesehatan (prokes) harus tetap dilakukan. Minimal pakai masker lapis dua saat keluar rumah dan tidak membuat kerumunan.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan, lokasi WEP akan menjadi lokasi reguler penerimaan vaksinasi ke depannya. Vaksin di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan juga ada untuk mempercepat vaksinasi kepada masyarakat. Sudah 230 ribu lebih warga Gresik menerima vaksin.

"Mudah-mudahan menjadi tempat reguler vaksinasi. Masyarakat mana pun bisa mendapatkan vaksin di Gresik," tutupnya.