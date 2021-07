Pengedar Dihukum Mati Penyalahguna Dihukum Penjara, Pemerintah Rugi Triliunan Rupiah

SURYA.CO.ID I SURABAYA -

Knowing the facts about drugs and illicit drugs trafficking untuk memahami kekhususan UU Narkotika yang saat ini belum dipahami betul oleh masarakat dan penegak hukumnya.

Fakta Drugs Abuse

Faktanya drugs abuse atau penyalahhgunaan narkotika adalah pola perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dampaknya, bisa membahayakan kesehatan fisik mental dan sosial bagi penyalahgunanya.

Itu sebabnya menyalahgunakan narkotika dilarang di seluruh dunia dan di Indonesia dilarang secara pidana, diancam dengan sanksi pidana.

Tetapi ketika pada penjatuhan tidak berupa sanksi pidana sebagai gantinya berupa rehabilitasi.

Bahaya menyalahgunakan narkotika tergantung jenis narkotika yang digunakan. Seberapa banyak yang telah dikonsumsi, dalam jangka waktu berapa lama menggunakan narkotika.

Penggunaan jangka panjang akan mengalami ketergantungan yang disebut dengan pecandu. Kalau menjadi pecandu wajib menjalani rehabilitasi, kalau penyalahguna diancam oleh UU narkotika mengancam penyalahguna ancaman pidana paling lama 4 tahun.

Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar saat menjelaskan penangkapan pegawai Rutan Medaeng, Kamis (23/5/2013). (surya/sudharma adi)

Apa arti penyalahguna diancam pidana paling lama 4 tahun ?

Artinya bahwa penyalah guna dalam proses penegakan hukum, tidak memenuhi syarat ditahan dalam proses pertanggungjawaban pidananya karena penyalahguna itu orang sakit ketergantungan narkotika dan ganguan mental bila diassesmen dengan benar pasti dalam keadaan ketergantungan (menjadi pecandu).