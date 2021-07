Jelang Laga Semifinal Euro 2020 Inggris vs Denmark, Jose Mourinho Beri Peringatan ke The Three Lions

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Jelang laga semifinal Euro 2020 Inggris vs Denmark, pelatih AS Roma Jose Mourinho memberikan peringatan kepada tim The Three Lions.

Seperti diketahui, Timnas Inggris melaju mulus menembus semifinal Euro 2020 dengan menang telak atas Ukraina pada perempat final.

Bertanding di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB, Inggris melibas Ukraina dengan skor 4-0.

Di babak Semifinal, Inggris akan menghadapi Denmark yang sukses menumbangkan Ceko dengan skor 2-1.

Laga Inggris vs Denmark pada semifinal akan digelar di Stadion Wembley, London, pada Kamis (8/7/2021) pukul 02.00 WIB.

Timnas Inggris. Akankah mereka mengalah Denmark dan melaju ke final? simak di Prediksi Skor Inggris vs Denmark Semifinal Euro 2020 (TWITTER EURO 2020)

Menjelang laga, Jose Mourinho meminta timnas Inggris tidak terlena karena semifinal Euro 2020 jauh lebih berat daripada perempat final.

Melihat kemenangan timnas Inggris, Jose Mourinho mengaku tidak terkejut.

Sebab, Jose Mourinho sudah memprediksi timnas Inggris tidak akan kesulitan mengalahkan Ukraina.

Hal itu tidak lepas dari perbedaan kualitas skuad kedua tim.