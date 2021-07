Paket Internet Murah Telkomsel untuk Game Mobile Legends hingga Free Fire, 30 GB Cuma Rp 25 Ribu

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Telkomsel memberikan penawaran paket internet murah untuk bermain game Mobile Legends hingga Free Fire.

Paket internet murah Telkomsel ini cuma dibanderol dengan harga Rp 25 ribu untuk 30 GB.

Melansir dari laman resmi Telkomsel, kuota internet ini tergabung dalam paket GamesMAX Unlimited Play.

Paket GamesMAX Unlimited Play berlaku 30 hari, dengan kuota:

- 1,25 GB untuk akses internet yang dapat digunakan di seluruh Indonesia.

- 0,25 GB untuk akses internet khusus aplikasi YouTube.

- 30 GB untuk akses game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Black Desert Mobile, Marvel Super War, Life After, Rise of Nowlin, Arena of Valor, LINE Let's Get Rich, dan Shellfire.

Selain itu, ada juga penawaran lain yakni paket Unlimited Play Gold Mobile Legends seharga Rp 50 ribu.

Paket ini berlaku 30 hari, dengan kuota: