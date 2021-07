Lirik dan Chord Lagu Denting - Melly Goeslaw yang Viral di TikTok, Rintik Gerimis Mengundang

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Denting yang dinyanyikan Melly Goeslaw.

Lagu Denting - Melly Goeslaw dirilis pada 2002 silam dan kini kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Berikut lirik lagu Denting - Melly Goeslaw beserta chordnya.

Intro : Em C Bm E

Am

Denting yang berbunyi

F

Dari dinding kamarku

Dm

Sadarkan diriku

G C

Dari lamunan panjang

F

Tak terasa malam

Dm

Kini semakin larut

E

Kumasih terjaga

(*)

Am

Sayang kau dimana

F

Aku ingin bersama

Dm

Aku butuh semua

Em Am

Untuk tepis kan rindu

F

Mungkinkah kau disana

Dm

Merasa yang sama

Em

Seperti dinginku

Am

Di malam ini

.

Reff :

A Dm G

Rintik gerimis mengundang

C F

Kekasih di malam ini

Dm

Kita menari

E Am A

Dalam rindu yang indah

Dm G

Sepi kurasa dihatiku

C F

Saat ini oh sayangku

Dm Em Am

Jika kau disini aku tenang

.

Musik : Am G#m F G Bm Am G F#

.

Back To : (*)

.

Reff :

B Em A

Rintik gerimis mengundang

D G

Kekasih di malam ini

Em

Kita menari

F# Bm B

Dalam rindu yang indah

Em A

Sepi kurasa dihatiku

D G

Saat ini oh sayangku

Em F#m Bm

Jika kau disini aku tenang

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Denting - Melly Goeslaw, OST Ada Apa Dengan Cinta, https://solo.tribunnews.com/2020/11/05/chord-kunci-gitar-dan-lirik-lagu-denting-melly-goeslaw-ost-ada-apa-dengan-cinta.