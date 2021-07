Jadwal Semifinal Euro 2020: Rabu 7 Juli Malam, Italia Vs Spanyol, Inggris Vs Denmark

SURYA.co.id I Perhelatan EURO 2020 memasyuki babak semifinal. Empat yang akan berebut tiket menjadi juara Eropa, terdiri Inggrus, Italia, Spanyol, dan Denmark.

Inggris

Inggris melaju mulus menembus semifinal Euro 2020 dengan menang telak atas Ukraina pada perempat final di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB. Inggris menang 4-0.

Gol-gol kemenangan The Three Lions dicetak oleh Harry Kane pada menit keempat dan ke-50, Harry Maguire, serta Jordan Henderson (63').

Denmark

Denmark akan menjadi lawan Inggris. Denmark lolos ke semifinal setelah menumbangkan Ceko dengan skor 2-1. Gol dicetak oleh Thomas Delaney (5') dan Kasper Dolberg (42'). Sedang satu-satunya gol balasan dari Ceko dicetak oleh Patrik Schick pada menit ke-49.

Spanyol

Spanyol lolos semifinal setelah sukses mengalahkan Swiss lewat adu penalti di Stadion Krestovsky, Saint Petersbug, Rusia.

Laga Swiss vs Spanyol berakhir sama kuat 1-1 pada waktu normal. Gol Spanyol tercipta via gol bunuh diri Denis Zakaria pada menit ke-8, lalu Swiss membalas pada menit ke-68 lewat aksi Xherdan Shaqiri. Laga berlanjut hingga adu penalti. Spanyol pada akhirnya keluar sebagai pemenang setelah mengakhiri babak tos-tosan dengan skor 3-1.

Italia

Italia menjadi penantang Spanyol. Italia lolos semifinal setelah mengandaskan Belgia di Allianz Arena, Muenchen, Jerman, dengan skor 2-1.

Gol kemenangan Gli Azzurri ke gawang Belgia dicetak oleh Nicolo Barella (menit ke-31) dan Lorenzo Insigne (44'). Adapun satu gol Belgia dilesakkan oleh Romelu Lukaku lewat tendangan penalti pada menit ke-45+2'.

Jadwal Semifinal Euro 2020

Spanyol vs Italia

Rabu (7/7/2021) pukul 02.00 WIB Spanyol vs Italia

Kamis (8/7/2021) pukul 02.00 WIB Inggris vs Denmark

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadwal Semifinal Euro 2020 - Italia Vs Spanyol, Inggris Vs Denmark"