Gus Ipul, Kapolres, dan Dandim Kota Pasuruan Gelar Sidak di Malam Pertama PPKM Darurat

Berita Pasuruan

Reporter: Galih Lintartika

Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | PASURUAN - Malam pertama penerapan PPKM Darurat, Sabtu (3/7/2021) malam, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kapolres, Komandan Kodim, dan Wakil Wali Kota Pasuruan menggelar sidak keliling kota.

Tepat pukul 21.30 WIB, dari Pendopo Kota Pasuruan, sidak dilakukan menuju ke kawasan Pelabuhan Pasuruan.

Di sini Kapolres Kota AKBP Arman langsung mengambil pengeras suara dan membubarkan kerumunan warga yang sedang nongkrong di warung-warung pinggir sungai gembong.

“Itu yang nongkrong-nongkrong segera bubar. Pemilik warungnya kalau bandel tangkep bawa ke kantor,” perintah Kapolres dengan pengeras suara.

Mendengar perintah Arman, beberapa personel gabungan Polisi, TNI, dan Satpol PP langsung membubarkan kerumunan warga yang nongkrong di pinggir pelabuhan.

Sesuai Instruksi Mendagri nomor 115 tahun 2021. Maka warung, restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dilarang makan di tempat atau dine in. Hanya boleh take away.

Setelah membubarkan beberapa kerumunan, rombongan lantas melanjutkan ke Pasar Gadingrejo. Di pasar ini penerapan PPKM Darurat sudah nampak.

“Sesuai Instruksi Mendagri pasar tradisional masih boleh buka dengan kapasitas 50 persen,” kata Gus Ipul.

Dari pasar Gadingrejo sidak dilanjutkan menyusuri kawasan Bukir dan berhenti di pertigaan exit tol Kebonagung.

Di trotoar pertigaan Kebonagung sidak menemukan beberapa pemuda nongkrong di trotoar yang langsung dibubarkan.

Motor-motor juga langsung ditilang.

Sidak dilanjutkan dengan menyusuri kawasan Kebonagung lalu menuju ke RS Purut dan berakhir di kawasan stsdion.

“Secara umum penerapan PPKM Darurat kali ini sukses, memang masih ada yang membandel tapi secara umum warga sudah mulai taat,” kata Gus Ipul.