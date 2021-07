Bupati Yuhronur Efendi Sebut Pandemi Covid-19 di Lamongan Masuk Level 4

Berita Lamongan

Reporter: Hanif Manshuri

Editor: Irwan Sy

SURYA.co.id | LAMONGAN - Berdasarkan penilaian level pandemi, Lamongan memasuki level 4.

Menurut Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, seperti diterbitkan dan tertuang dalam instruksi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Wilayah Lamongan nomor 4 Tahun 2021 bahwa Lamongan ada pada level 4.

Itu maksudnya, ada lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk.

Kebijakan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali.

Selama PPKM Darurat seluruh pekerjaan sektor non-essensia harus 100 persen WFH, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, dan pekerjaan sektor esensial diperbolehkan menampung karyawan sebanyak 50 persen dari total kapasitas.

Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Pembatasan dilakukan di pasar swalayan, tradisional dan toko kelontong sampai pukul 20.00 WIB dan kapasitas pengunjung hanya boleh 50 persen.

Mall, tempat ibadah, dan tempat yang menimbulkan keramaian ditutup sementara resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri 30 orang dengan makanan mesti dibawa pulang.