Lowongan Kerja Surabaya 2 Juli 2021 Mulai Lulusan SMA/SMK: Terbanyak Admin & Sales, Gaji Rp 4 Jutaan

SURYA.CO.ID - Berikut daftar lowongan kerja Surabaya hari ini (2/7/2021), dirangkum dari laman Dinas Ketenagakerjaan ( Disnaker) Kota Surabaya dan Koran Harian Surya.

Lowongan kerja kali ini paling banyak diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK.

Posisi yang dibutuhkan terbanyak adalah admin dan sales.

Sementara fasilitas yang ditawarkan pun beragam, satu di antaranya mess (tempat tinggal) dan penawaran gaji mulai Rp 2 juta hingga Rp 4 jutaan.

Lowongan kerja Surabaya dari Disnaker Surabaya

MANAGER MARKETING

- PT. Perkasa jaya inti persada

- Lowongan berlaku hingga 10 July 2021

- Penempatan Surabaya, Jl. Raya Kalirungkut No. 5 Ruko Rungkut Megah Raya Blok D No. 9-10 Surabaya

- Job Role Building and Construction

Lowongan kerja Surabaya dari laman karirhub.kemnaker.go.id.

Sales Executive

Lokasi : Genting Kalianak, Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia