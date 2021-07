Potret Terbaru Puput Nastiti Devi yang Dikabarkan Hamil Anak Kedua, Istri Ahok BTP Banjir Komentar

SURYA.CO.ID - Potret terbaru Puput Nastiti Devi, istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi sorotan.

Potret Puput Nastiti Devi tersorot saat ia merayakan ulang tahun Ahok ke-55 pada Selasa (29/6/2021).

Momen ini terlihat dari unggahan terbaru Puput Nastiti di akun Instagram pribadinya, @puputnastitidevi.

Terlihat Ahok menggendong sang putra.

Ada juga ibunda dari Ahok yang duduk di kursi.

Serta terdapat kue ulang tahun unik dengan minimatur mobil offroad.

Tak lupa Puput memberikan ucapan selamat dan doa untuk sang suami.

Baca juga: Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP Hamil Anak ke-2, Begini Doanya Saat Sang Suami Ulang Tahun ke-55

"Selasa, 29 Juni 2021. Selamat Ulang Tahun untuk yang terkasih, kiraNya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu memberkati hidupmu dengan sehat, panjang umur, sukses dalam karir dan rezekinya, bahagia selalu ! God Bless You & We Love You Always," tulisnya.

Salah satu yang mencuri perhatian yaitu perut Puput Nastiti yang terlihat buncit.

Sontak para warganet pun mencari kebenaran apakah Puput benar-benar tengah mengandung anak kedua.