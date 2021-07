Chord Cinta Tak Mungkin Berhenti - Tangga Kunci G, Tak Ada Kisah Tentang Cinta Yang Bisa terhina

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Cinta Tak Mungkin Berhenti yang dinyanyikan oleh Tangga.

Lagu Cinta Tak Mungkin Berhenti - Tangga dirilis pada 2012 silam dan kini kembali hitas di media sosial.

Berikut lirik lagu Cinta Tak Mungkin Berhenti - Tangga selengkapnya.

Intro : E C Dm D

G Am G Am

Tak ada kisah tentang cinta yang bisa terhina

G A D

Dari air mata

G Am G Am

Namun ku coba menerima hatiku membuka

C B

Siap untuk terluka

E A

Cinta tak mungkin berhenti

B E

Secepat saat aku jatuh hati

A D

Jatuhkan hatiku kepadamu

G# E B E

Sehingga hidupku pun berarti

E A

Cinta tak mudah berganti

F# Bm

Tak mudah berganti jadi benci

G# F# Bm

Walau kini aku harus pergi

Bm

Tuk sembuhkan hati

G

Walau seharusnya bisa saja dulu aku menghindar

Gm A

Dari pahitnya cinta

G C

Namun ku pilih begini biar ku terima

Am G B

Sakit demi jalani cinta?

E A

Cinta tak mungkin berhenti

B E

Secepat saat aku jatuh hati

A D

Jatuhkan hatiku kepadamu

G# E B E

Sehingga hidupku pun berarti

E Am

Cinta tak mudah berganti

Em G#

Tak mudah berganti jadi benci

C# F#m

Walau kini aku harus pergi

Bm E

Tuk sembuhkan hati

D Gm Em

Hanya kamu yang bisa

D C Am

Bisa membuatku rela,

Bm B

Rela menangis karnamu

B A

Cinta tak mungkin berhenti

F#m B A E

Secepat saat aku jatuh hati

Am D#m

Jatuhkan hatiku kepadamu

E C#m G#m E

Sehingga hidupku pun berarti

E A

Cinta tak mudah berganti

F#m E Bm C#

Tak mudah berganti jadi benci

F#m

Walau kini aku harus pergi

Bm C#m

Tuk sembuhkan hati

F# E

Biar ku pergi sembuhkan hati