UK Petra Pameran Surabaya Karya Mahasiswa, Produk-produk Interior dari Bahan Bekas

Sejumlah karya mahasiswa yang dipamerkan di Open Galeri Solid Waste Recycling and Reuse Project di Gedung Q di Universitas Kristen Petra Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Sampah padat seperti perabotan bekas atau limbah padat lainnya yang mangkrak ternyata bisa menjadi barang berguna.

Hal itu diwujudkan program studi Desain Interior (DI) UK Petra dalam pameran hasil karya mahasiswa dalam mata kuliah Eko-Desain.

Pameran bertajuk Open Gallery Solid Waste Recycling And Reuse Project di Gedung Q Lantai 3 Universitas Kristen Petra ini menjadi sebuah cara mensosialisasikan kreativitas kepada lembaga pendidikan yang menerima hibah dari United Board for Christian Higher Education in Asia (UBCHEA) untuk bisa mengolah sampah padat.

Hasil dari kegiatan pembelajaran bermetode service-learning ini menghasilkan produk-produk interior seperti rak display, rak lemari, kursi, bangku dan lain-lain.

Produk ini diambil dari bahan-bahan limbah padat yang sudah tidak dipakai lagi (baik dari kampus UK Petra dan juga dari sekolah mitra).

“Kami mencoba untuk membuat produk yang diperlukan di sekolah dengan menggunakan limbah padat dari perabotan bekas dan limbah padat lainnya yang umum ada di kampus dan sekolah sebagai bahan bakunya," ujar Ketua Tim, Yusita Kusumarini kepada SURYA.co.id, Rabu (30/6/2021).

"Ternyata hasil kreatifitasnya cukup menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kreativitas seperti inilah yang ingin disosialisasikan ke sekolah-sekolah," imbuhnya.

Tak hanya memamerkan hasil karya daur ulang yang berdaya guna kembali saja, hasil limbah padat yang sudah jadi ini akan diberikan ke 21 sekolah mitra yang menjadi sekolah binaan Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah (YISB) di Surabaya dan sekitarnya.

“Kami membawa sampah padat dari sekolah dan segera akan memberikan hasil kreativitas produk hasil recycle kembali ke sekolah agar menjadi bahan edukasi dan diharapkan bisa menjadi obyek contoh konkrit before and after pengelolaan solid waste di sekolah-sekolah,” urai Yusita.

Sementara itu, Anna yang menjadi perwakilan dari SD Trisula 3 Surabaya mengungkapkan rasa bahagia saat melihat hasil produk yang dipamerkan.