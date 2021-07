PT SIER Bangga Jadi Bagian Circular Economy dengan Berdirinya Pabrik Daur Ulang Botol di PIER

SURYA.co.id | SURABAYA - Peresmian pabrik daur ulang botol PET, PT Veolia Services Indonesia, membuat PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) bangga bisa menjadi bagian dari circular economy menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu diungkapkan Didik Prasetiyono, Direktur Operasi PT SIER, karena pabrik ini berada dalam bagian pengelolaan PT SIER, yaitu dik kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

"Kami tentunya bangga sebagai kawasan industri bisa menjadi tempat investasi pabrik baru ini," kata Didik seusai peresmian pabrik yang digelar secara virtual, Rabu (30/6/2021).

Harapan Didik, sama seperti yang disampaikan Menteri Prindustrian Pak Agus Gumiwang di pidato pembukaan.

Yaitu dengan diresmikannya Veolia Indonesia di Kawasan Industri PIER Pasuruan dapat membantu meningkatkan circular economy.

"Yang ujungnya ikut membantu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan," jelas Didik.

Apalagi dalam kesempatan itu,

Sustainable Development Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan, pihaknya memilih PIER di Pasuruan ini karena lokasi yang strategis, perizinan yang mudah.

"Juga pengelola industri yang suportif dan akses distribusi dengan infrastruktur yang baik," kata Karyanto, dalam kesempatan yang sama.

Kerjasama dengan Veolia Indonesia tersebut juga sebagai bagian dari kolaborasi, sebagai kunci untuk menyelesaikan persoalan global.

Factory Manager Veolia Indonesia, Xavier Jean di Pasuruan, menambahkan, besaran produksi Veolia Indonesia bisa mencapai 25.000 metrik ton per tahun.

"Keberadaan pabrik daur ulang ini aman untuk lingkungan," tambah Xavier.

Peresmian pabrik dilakukan secara daring oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, bersama President Director of Danone-AQUA Connie Ang, President Director of Veolia Indonesia Sven Beraud-Sudreau dan Duta Besar Perancis untuk Indonesia H.E. Mr. Olivier Chambard.

Veolia Indonesia membangun pabrik daur ulang botol PET (Polyethylene Terephthalate) terbesar dan termutakhir di Indonesia di Kawasan Industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) milik PT SIER.