Lirik Lagu Fever - ENHYPEN dengan Terjemahan Indonesia, Lagu Jay Cs Tuai Pujian

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Fever yang dinyanyikan oleh ENHYPEN beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Fever - ENHYPEN dirilis pada Rabu (19/5/2021) dan langsung mencuri perhatian dan menuai pujian.

Berikut lirik lagu Fever - ENHYPEN selengkapnya.

eoreum gateun nun, geu bulkeun nunbicc

Breaking me in two, nareul heundeulji

wangjwae anjeun ne ape seol ttae

nae ane taneun bulgil

What I gotta do, tteugeoun soni

neoreul chajado I cannot have it

neoege sondaeseon an dwae, jeoldae

hajiman ikkeulliji

nan apeulsurok neol wonhae

meomchwo jebal, meomchuji ma

meomchwo jebal, meomchuji ma (Ah)

neo ttaemune onmomi taolla

neo ttaemune simjangi mokmalla

Like a fever, fever, fever, fever

neol ango sipeo

neol ango sipeo

mireonaedo nae ane taolla

jaega dwaedo bulkkocci pieona

Like a fever, fever, fever

neol alhgo sipeo

neol alhgo sipeo

don’t stop!

geurae all day, all day taewojwo

Please stop!

naui taeyangiyeo geuman baby oh baby

ireon nal eotteohge jom haejwo eotteohge jom nal

nal nohajwo nal anajwo

nal nohajwo nal anajwo

neo ttaemune onmomi taolla

neo ttaemune simjangi mokmalla

Like a fever, fever, fever, fever

neol ango sipeo

neol ango sipeo

mireonaedo nae ane taolla

jaega dwaedo bulkkocci pieona

Like a fever, fever, fever

neol alhgo sipeo

neol alhgo sipeo

neo ttaemune onmomi taolla

neo ttaemune simjangi mokmalla

Like a fever, fever, fever, fever

neol ango sipeo

neol ango sipeo

mireonaedo nae ane taolla

jaega dwaedo bulkkocci pieona

Like a fever, fever, fever

neol alhgo sipeoneol alhgo sipeo