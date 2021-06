Link Pengumuman Formasi CPNS 2021 Pemkot Surabaya, Beserta Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

SURYA.ID - Berikut link pengumuman formasi CPNS 2021 Pemkot Surabaya, beserta syarat dan tata cara pendaftarannya.

Akhirnya, Pemerintah Kota ( Pemkot) Surabaya merilis formasi CPNS 2021 melalui laman surabaya.go.id pada Rabu (30/6/2021).

Tahun ini, tersedia 1.560 formasi CPNS 2021 Pemkot Surabaya, yang terdiri dari 68 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.492 formasi untuk Pegawai, Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Formasi terbanyak yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan dan guru.

Selengkapnya terkait pengumuman formasi CPNS 2021 Pemkot Surabaya cek di sini

Syarat pendaftaran CPNS 2021 Pemkot Surabaya

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian (setingkat Polres) yang masih berlaku dan wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:

a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan / atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan / atau Pusat

Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya.

b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

6. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis kebutuhan dan pada 1 (satu) formasi jabatan. Pelamar akan dinyatakan gugur dan / atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:

a. Melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan / atau 1 (satu) jenis jabatan dan / atau jenis kebutuhan PNS atau PPPK; b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda.

7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah, yang akan disampaikan pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Sehat Jasmani harus ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Pemerintah;

b. Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa harus ditandatangani dan disertai hasil interpretasi dari Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa yang berstatus PNS atau dokter pada Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah;

8. Tidak pernah mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah yang akan disampaikan pada saat peserta dinyatakan lulus ujian seleksi;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

10.Bersedia ditempatkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

11. Peserta seleksi wajib membuat surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi kesanggupan untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke Kas Daerah Pemerintah Surabaya Kota Surabaya apabila setelah dinyatakan LULUS tidak melakukan pemberkasan ulang dan / atau mengundurkan diri dengan alasan apapun sesuai waktu yang telah ditentukan (sebagaimana format terlampir)

Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;

2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK, wajib memiliki Surat Elektronik (e-mail) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai syarat mendaftar di laman https://sscasn.bkn.go.id;

3. Jika pelamar telah berhasil melakukan seluruh proses pendaftaran di laman https://sscasn.bkn.go.id, selanjutnya wajib mencetak dan menyimpan Kartu Informasi Akun;

4. Dokumen persyaratan yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, terdiri dari:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pas foto close up terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang merah;

c. Ijazah asli (bukan berkas foto copy yang dilegalisir dan bukan surat keterangan lulus);

d. Transkrip nilai asli (bukan berkas foto copy yang dilegalisir);

e. Bukti akreditasi universitas dan / atau program studi pada saat kelulusan;

f. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Walikota Surabaya Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya dan ditandatangani diatas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

g. Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi kesanggupan untuk membayar denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetor ke Kas Daerah Pemerintah Surabaya Kota Surabaya apabila setelah dinyatakan LULUS tidak melakukan pemberkasan ulang dan/atau mengundurkan diri dengan alasan apapun sesuai waktu yang telah ditentukan (sebagaimana format terlampir);

h. Untuk pelamar formasi CPNS mengunggah surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kota Surabaya dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS (sebagaimana format terlampir);

i. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit milik pemerintah/Puskesmas, dan link video;

j. Khusus bagi pelamar formasi khusus CPNS lulusan terbaik, mengunggah hasil tes TOEFL dua tahun terakhir dengan minimal nilai 550 dan hasil pemeriksaan tes IQ dengan kualifikasi “diatas rata-rata”;

k. Khusus bagi pelamar formasi tenaga kesehatan, mengunggah Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku sesuai dengan jabatan yang dilamar;

l. Khusus bagi pelamar PPPK Kesehatan, mengunggah surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;

- Paling rendah Direktur / Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia/HRD bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non-pemerintah / yayasan