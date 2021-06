Fakta Inggris Singkirkan Jerman dari Euro 2020 dan The Three Lions menggapai Asa Juara Piala Eropa

Hasil Skor Inggris vs Jerman, Harry Kane pecah telor dan The Three Lions sukses singkirkan Der Panzer

SURYA.co.id | LONDON - Fakta Inggris menyingkirkan Jerman lebih dahulu dari Euro 2020 setelah menang dengan skor mencolok, 2-0, Rabu (30/6/2021).

The Three Lions yang belum pernah juara Piala Eropa atau Euro, kini masih memiliki harapan untuk menggapainya.

Gol maut Inggris ke jala Jerman dilesakkan oleh dua bombernya, yakni Raheem Sterling dan sang Kapten Harry Kane.

Inggris berhasil menyudahi perlawanan Jerman di Stadion Wembley dalam laga bertahuk perebutan tiket perempat final Euro 2020.

Bermain tertekan di menit-menit awal, Inggris berhasil unggul lewat lesakkan Raheem Sterling (76') dan Harry Kane (85').

Bagi Raheem Sterling, ini merupakan gol ketiganya di Euro 2020 sekaligus menjadi top skor Inggris sementara.

Sedangkan bagi Harry Kane yang mencetak gol kedua, ini menjadi gol pertama alias pecah telor setelah bermain di tiga laga tanpa gol.

Jerman yang menguasai laga tak mampu memberikan gol balasan hingga babak kedua berakhir.

