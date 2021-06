Chord Lagu Ku Tak Akan Bersuara (Suara Hatiku) - Nike Ardila yang Kembali Hits di Medsos

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Ku Tak Akan Bersuara - Nike Ardila yang kembali viral di media sosial.

Lirik Ku Tak Akan Bersuara merupakan penggalan lagu Nike Ardila yang berjudul Suara Hatiku.

Berikut chord lagu Suara Hatiku - Nike Ardila selengkapnya.

Intro : Am…G…F…Am



Am Dm G C

Izinkan cintaku..berbunga dihatimu

Am Dm Em E

biar terus mekar.. jadi kenyataan



Am Dm G C

Tlah lama ku dahaga..belaian seorang insan

Am Dm E Am...

S’moga bersamamu....ceria hidupku



Reff:

E

Ku tak akan bersuara

Am

Walau dirimu kekurangan

G Am

Hanya setiamu itu.. kuharapkan

E

Ku tak akan menduakan

Am

Walau kilauan menggoda

Dm Am

Kasih dan sayangku.. tetap utuh untukmu

E F

hanya kupinta darimu....setialah selamanya

Dm E

sehingga abadi... cinta ini sayang...

Am.......

oh itu kudoakan....



Musik : G…C…Dm…Am

G…E…F……G……Am



Kembali ke Reff:



Am Dm

Tak mugkin kan terjadi

G C

kehancuran cinta kita

Am Dm E Am

Andainya hatimu, seperti hatiku...

Am Dm E Am

Andainya hatimu, seperti hatiku...



Outro : Dm…Am…E…Am