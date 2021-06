Lirik Lagu Keep You Safe - Yahya dengan Terjemahan, Cause I've Been Waiting For This So Long

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Keep You Safe yang dinyanyikan oleh Yahya beserta terjemahan Indonesia.

Lagu Keep You Safe - Yahya dirilis pada 2020 lalu dan kembali hits belakangan ini.

Berikut lirik lagu Keep You Safe - Yahya selengkapnya.

I can't show you how to love yourself

But I promise you

I'll be the one by your side

I won't tell you the truth about love

It's so difficult for me

Babe, I don't want you to get hurt

When I first met you

I knew that we can be

Together forever

Night we spent so long

Until you're asleep

On my lip

'Cause I, I've

Been waiting

For this so long, oh, long

And I, I

Will always keep you safe

If we ever get into a fight

Listen to me, babe

Don't let it take over us

If you miss the way we used to be

Put us on the phone, instead

Of you just cryin' all night

When I first met you

I knew that we can be

Together forever

Night we spent so long

Until you're asleep

On my lip

'Cause I, I've

Been waiting

For this so long, oh, long

And I, I

Will always keep you safe

Terjemahan Indonesia

Saya tidak bisa menunjukkan cara mencintai diri sendiri

Tapi aku berjanji padamu

Aku akan menjadi satu di sisimu

Aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentang cinta

Ini sangat sulit bagiku

Sayang, aku tidak ingin kamu terluka

Saat pertama kali bertemu denganmu

Saya tahu bahwa kita bisa

Bersama selamanya

Malam yang kita habiskan begitu lama

Sampai kamu tertidur

Di bibirku

Karena aku, aku sudah

Telah menunggu

Selama ini, oh, lama

Dan aku, aku

Akan selalu membuatmu aman

Jika kita pernah bertengkar

Dengarkan aku, sayang

Jangan biarkan itu mengambil alih kita

Jika Anda merindukan cara kita dulu

Letakkan kami di telepon, sebagai gantinya

Dari Anda hanya menangis sepanjang malam

Saat pertama kali bertemu denganmu

Saya tahu bahwa kita bisa

Bersama selamanya

Malam yang kita habiskan begitu lama

Sampai kamu tertidur

Di bibirku

Karena aku, aku sudah

Telah menunggu

Selama ini, oh, lama

Dan aku, aku

Akan selalu membuatmu aman