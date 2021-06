Innofashion Show 2021 UK Petra Surabaya, Siasati Turunnya Produk Fashion Akibat Pandemi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pandemi Covid-19 telah berdampak pada semua sektor kehidupan, termasuk ekonomi.

Di mana kondisi saat ini membuat permintaan pasar akan produk fashion semakin menurun dan sepi termasuk produk UMKM.

Menyikapi hal tersebut, program Desain Fashion and Tekstil (DFT) Univesitas Kristen (UK) Petra menggelar Innofashion Show 2021.

Selama lima hari berturut-turut mulai tanggal 22-26 Juni 2021 dengan beragam kegiatan yang digelar secara virtual.

Mulai dari workshop digital fashion illustration, online seminar, online open classes, pameran online hingga awarding night.

Total ratusan partisipan mengikuti semua kegiatan Innofashion Show 2021 ini, mulai dari mahasiswa, siswa SMA/SMK, hingga pelaku UMKM.

Ketua Panitia, Rika Febriani menjelaskan pihaknya sengaja mengambil tema Share to Grow Together untuk dapat membagikan inspirasi kreatif kepada pelaku dunia fashion termasuk UMKM agar bertahan dimasa Pandemi.

"Misalnya saja online open classes, semua peserta diberi arahan oleh para pembicara yang berkompeten di bidangnya, ada lima kelas yang kami dibuka," ujar Rika Febriani kepada SURYA.co.id, Senin (28/6/2021).

Lima kelas tersebut diantaranya From Muslin to Manequin, Fashion Tren to Fashion Style, Collaboration with Local Fashion Brand, Building Ethical and Sutainable Small Fashion Business dan Fashion for A Cause.

Seperti dalam online kelas yang dibawakan Emran Nawawi, seorang desiner nasional yang membagikan bagaimana prosa dapat membuat baju terlihat mewah dengan dibantu bahan belacu/muslin yang di sebut Toile (toal).