Chord Lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van Der Veken, Senang Bila Dekat Denganmu

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Bahagia Bersamamu yang dinyanyikan oleh Haico Van Der Veken.

Lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van Der Veken dirilis pada Rabu 23 Juni 2021.

Berikut chord lagu Bahagia Bersamamu - Haico Van Der Veken selengkapnya.

C Dm

Bahagia ku bersamamu

G C

Senang bila dekat denganmu

A Dm

Kamu mahluk yang aku tuju

G C

Yang lainnya aku tidak mau

C Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Reff:

F C

Bahagia aku bila bersamamu

C Am

Tenang hatiku dalam pelukanmu

Dm G

Tetap denganku hingga kau menua

C

Hingga memutih rambutmu

Gm C F G

Senang hatiku hidup bersamamu

C Am

Belahan jiwa jagalah diriku

Dm G

Karena denganmu damai lah hatiku

C

Menualah bersamaku

C7 Dm

Genggam erat tangan ku sayang

G C

Dan jangan pernah kau lepaskan

A Dm

Karena aku butuh bimbingan

G C

Cinta ku jangan kau lewatkan

Musik: Dm G C A

Dm G C A