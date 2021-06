TIPS SEHAT Lewat Minum Kopi, Peneliti Inggris Sebut Bisa Cegah Penyakit Liver, Perhatikan Takarannya

SURYA.co.id I JAKARTA - Minum dengan takaran tertentu punya khasiat mujarab untuk menurunkan resiko penyakit liver kronis.

Hasil penelitian dari Inggris telah menemukan fakta, minum kopi dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit liver kronis dan kondisi kesehatan hati lainnya.

Sebuah studi yang diterbitkan berjudul “All coffee types decrease the risk of adverse clinical outcomes in chronic liver disease: a UK Biobank study” mengevaluasi data kesehatan dari 495.585 orang yang dilacak selama rata-rata 10 tahun.

Dari kelompok tersebut, 78 persen mengonsumsi kopi bubuk berkafein, kopi instan, kopi tanpa kafein, dan 22 persen tidak mengonsumsi kopi

Sepanjang penelitian, ada 3.600 kasus penyakit hati kronis atau steatosis, penumpukan lemak di hati. Ada juga 184 kasus karsinoma hepatoseluler, kanker hati.

Peminum kopi dalam penelitian ini memiliki 21 persen penurunan risiko penyakit hati kronis dan 20 persen lebih rendah risiko penyakit hati berlemak. Peserta studi yang minum kopi juga memiliki 49 persen penurunan risiko kematian akibat penyakit hati kronis.

Manfaat kesehatan paling menonjol di antara mereka yang minum kopi bubuk berkafein. Meskipun kopi instan dan kopi tanpa kafein dikaitkan dengan manfaat kesehatan, kopi bubuk memiliki efek terbesar. Menurut para peneliti, kopi bubuk mengandung kahweol dan cafestol tingkat tertinggi.

Keduanya merupakan bahan yang dianggap melindungi terhadap penyakit hati. Selain itu, sebuah ulasan pada tahun 2016 berjudul “Systematic review with meta-analysis: coffee consumption and the risk of cirrhosis” pun menemukan hal yang sama.

Dalam ulasan tersebut, diketahui bahwa minum kopi dapat membantu mengimbangi kerusakan hati yang disebabkan oleh konsumsi berlebihan makanan dan alkohol tertentu.

Namun, para peneliti belum menemukan secara pasti kaitan antara kopi dan penyakit hati. Mereka menduga hal ini disebabkan oleh sifat anti-inflamasi atau anti-fibrotik yang dimiliki kopi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kopi dapat meningkatkan kesehatan pada orang dengan masalah hati.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah takaran meminumnya. Mengutip dari Healthline, jumlah yang direkomendasikan oleh para ahli agar kopi bermanfaat untuk kesehatan hati adalah satu hingga dua cangkir sehari.

