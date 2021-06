Lirik dan Chord Lagu Titipane Gusti - Denny Caknan yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Titipane Gusti dipopulerkan oleh Denny Caknan, yang viral di TikTok.

Lagu Titipane Gusti dirilis pada 13 April 2020.

Lirik lagu Titipane Gusti mengisahkan tentang semua yang ada dalam kehidupan kita ini hanyalah sebuah titipan dari Tuhan.

[Intro]

Am D G D

G C

Tenanono, perasaan iki

Am D G

Kanggo kowe seng lagi tak tresnani

B C

Mbok tulung ojo ngecewakne atiku

Am D

Seng kadung pengen mbahagiakne uripmu..

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..

Int. C..D..

[Reff]

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

[Musik]

G Dm C Cm

Em C Am D G D

G C

Iklasno atimu, pasrahne ning aku

Am D G

Ra bakal tak larani tekane matiku

B C

Ojo sok mikir aku bakal nglarani

Am D

Mergo ku yakin we titipane Gusti

G

Seng tak kangeni..

Int. C..D..

[Reff]

C D

Mestine atimu.. ora..

G D Em

Mbaleni pengalamanku loro

Am D

Pengenku kowe iso nambani

G G7

Ngewangi lali rupane..

C D

Tekane atimu.. kanggo nguripi

G D Em

Perasaan seng tau ilang

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

G

Yang akan ku buang..

Am D

Jangan berpikir kamu pelampiasan

C G

Yang akan pernah terbuang..