Virtual American Film Showcase 2021 Hadirkan 11 Film Dokumenter sebagai Perayaan Kemerdekaan AS

SURYA.CO.ID I SURABAYA - Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (AS) pada 4 Juli 2021 mendatang dirayakan dengan pagelaran Virtual American Film Showcase (AFS) 2021.

Pagelaran ini diprakarsai oleh Konsulat Jenderal AS di Surabaya bersama Kedutaan Besar AS di Jakarta, dan Konsulat AS di Medan pada 26 Juni sampai 4 Juli 2021.

Virtual American Film Showcase (AFS) 2021 dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pandangan tentang masyarakat dan budaya AS kepada masyarakat di Tanah Air.

Sebanyak 11 film dokumenter kontemporer karya para sineas terbaik Amerika Serikat akan dihadirkan dalam festival daring ini. Film-film yang ditayangkan mengulas beragam isu.

Di antaranya isu disabilitas lewat film CinemAbility, isu kesetaraan gender di film Girls in Chess dan The Big Flip, isu pengungsi dan minoritas lewat film Walk Run Cha-Cha, isu media sosial lewat film Share, dan berbagai isu lain lewat film lainnya yang berjudul Losers; Madame Mars; Nevertheless; Runner; Satan & Adam; dan Willie.

"Melalui Virtual American Film Showcase 2021 ini, kami ingin menghadirkan tontonan yang berkualitas karya sineas-sineas terbaik Amerika yang menggambarkan beragam sisi Amerika kepada publik Indonesia,” kata Angie Mizeur, Kepala Humas Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, dalam rilis yang diterima SURYA.CO.ID, Sabtu (26/6/2021).

Angie menambahkan: "Lewat festival film daring ini, kami berharap dapat menjangkau sebanyak mungkin penonton dari seluruh penjuru Indonesia, terutama dari wilayah di luar Jakarta, Surabaya atau Medan."

Selain menayangkan 11 film pilihan, Virtual American Film Showcase 2021 juga akan menghadirkan sutradara dari beberapa film yang ditayangkan untuk berdiskusi secara virtual dengan publik tentang proses kreatif mereka lewat platform Zoom.

Sutradara yang akan mengisi diskusi film antara lain Izzy Chan (Sutradara The Big Flip); Mickey Duzyj (Sutradara Losers); dan Laura Nix (Sutradara Walk Run Cha-Cha). Tak ketinggalan, sineas muda berbakat Indonesia Kamila Andini juga akan hadir sebagai pembicara dan membahas tantangan menyuarakan suara perempuan lewat medium film.

Untuk mengetahui jadwal lengkap diskusi dan cara mendapatkan akses menonton film, penonton cukup mendaftarkan diri lewat tautan https://tiny.cc/AFSRegistration.

Setelah melakukan pendaftaran, penonton akan mendapatkan tautan untuk menonton 11 film dokumenter karya sutradara film Amerika secara daringdan tanpa biaya mulai tanggal 26 Juni sampai 4 Juli.

American Film Showcase (AFS) menghadirkan film dokumenter kontemporer Amerika yang telah memenangkan berbagai penghargaan, film fiksi independen, dan proses di balik pembuatan film dokumenter kepada penonton di seluruh dunia.

AFS menyajikan gambaran tentang masyarakat dan budaya Amerika dari kaca mata para sineas film independen.

Didanai oleh hibah dari Biro Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (ECA) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, AFS menyoroti nilai dari sebuah film untuk mendorong pemahaman dan kerja sama, serta dialog dan perdebatan dalam masyakarat.