Pameran Virtual Karya Mahasiswa dari 8 Negara, Tampilkan Interior dan Tata Ruang Era New Normal

surya.co.id/habibur rohman

Berbagai karya produk interior dan desain ruang pada gelaran pameran virtual Internasional oleh Mahasiswa Desain Interior UK Petra yang ditampilkan pada Design for the new Normal, Jumat (25/6/2021). Pameran yang dilakukan secara virtual ini menampilkan 71 karya mahasiswa dari 18 universitas berbeda di delapan negara.