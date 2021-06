Lirik dan Chord Lagu Sepanjang Usia - Kerispatih yang Dirilis pada 2007

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Sepanjang Usia yang dipopulerkan oleh grup band Kerispatih.

Lagu Sepanjang Usia dirilis pada 2007 silam.

Sekedar info, lirik lagu Sepanjang Usia menceritakan tentang kebahagiaan seseorang yang telah menemukan pujaan hatinya.

[intro] G C

G

Tak pernah ku bayangkan,

C

tempati sisi hatimu yang kosong

G B

Jadi yang paling bahagia,

C D# F

dapati cinta itu

G

Perlahan duka pun pergi

B

jauh tenggelam tinggalkan gundah

C

Bertahun ku coba sendiri

D# F

berteman caci-maki

[Bridge]

C Bm Am

Tak kan ku lepas lagi

C Bm F E

Kehadiranmu oh anugerah

[reff]

A

Sepanjang usia

F#m

kita t’rus bersama

D C#m

Mengarungi hidup dengan cinta

Bm E

s’turut kehendakNya

A

Sepanjang usia

F#m

ku tak mau terpisah

D C#m

Memberikan hatiku seutuhnya

F G A

Hanya kepada dirimu

[Interlude] D D D F#m 2x

Bm A G E E E E...

[reff2]

B

Sepanjang usia

G#m

kita t’rus bersama

E D#m

Mengarungi hidup dengan cinta

C#m F#

s’turut kehendakNya

G#m D#/G

Sepanjang usia

F# C#

ku tak mau terpisah

C#m D#m

Memberikan hatiku seutuhnya

G A B

Hanya kepada dirimu

G A B

Hanya kepadamu