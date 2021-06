Chord Lagu Bahagia - Reza Edmond Viral di TikTok, Setiap yang Ku Lakukan untuk Dirimu.

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Bahagia yang dinyanyikan oleh Reza Edmond.

Lagu Bahagia - Reza Edmond dirilis pada 2017 lalu dan kini kembali viral di TikTok.

Berikut chord lagu Bahagia yang terkenal dengan lirik 'Setiap yang Ku Lakukan untuk Dirimu'.

[Intro]

E

Dengarkan bibirku berbicara

C

Tapi dari hatiku yang kini sepi

G

Kenapa pula perlu berpisah

D

Bila semua punyai cinta di jiwa

E

Apa mungkin ini selamanya ataupun hanya seketika

G

Kenangan yang tersimpan

D

Di hati sampai mati ku janji

N.C

Pulangkan suatu hari nanti

E C G D

Oh oh hari nanti

E C G D

Oh oh hari nanti

[Verse]

E C

Ku ada kamu

G D E

Tapi ku perlukan jawapan jujur

C

Dari kamu

G D

Biar dunia pun tahu

E C

Kau kau penipu

G D

Setiap tutur katamu

Em

Hanya permainan mu saja

C

Untuk aku

G D

Sedihnya hidup begini

[Pre-Chorus]

Em C

Setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G D

Terasa bagaikan angin berlalu

Em C

Bila dirimu tiada hatiku rasa hiba

G D

Kau tanda bahagia kaulah dunia

[Chorus]

Em

Walaupun aku tahu

C

Kau bukan milikku

G

Kau perlu tahu

D

Sedihnya novel cintaku

Em

Biarlah yang fahami

C

Hanya diriku saja

G

Ku tetap berdoa

D

Agar kau bahagia

Em

Agar kau bahagia

[Verse]

E C

Ku ada kamu

G D E

Tapi ku perlukan jawapan jujur

C

Dari kamu

G D

Biar dunia pun tahu

E C

Kau kau penipu

G D

Setiap tutur katamu

Em

Hanya permainan mu saja

C

Untuk aku

G D

Sedihnya hidup begini

[Pre-Chorus]

Em C

Setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G D

Terasa bagaikan angin berlalu

Em C

Bila dirimu tiada hatiku rasa hiba

G D

Kau tanda bahagia kaulah dunia

[Chorus]

Em

Walaupun aku tahu

C

Kau bukan milikku

G

Kau perlu tahu

D

Sedihnya novel cintaku

Em

Biarlah yang fahami

C

Hanya diriku saja

G

Ku tetap berdoa

D

Agar kau bahagia

Em

Agar kau bahagia

Em

Agar kau bahagia