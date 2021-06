Pemkot Samarinda Lakukan Studi Tiru Prodamas Plus di Kota Kediri

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pemerintah Kota Samarinda melakukan kunjungan studi tiru pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kamis (24/6/2021).

Studi tiru ini dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sambutan, Pemkot Samarinda.

Aditya Prayoga, Sekretaris Kecamatan Sungai Kunjang menjelaskan, tujuan kunjungannya untuk mempelajari bagaimana penerapan Prodamas Plus di Kota Kediri.

"Ini lanjutan dari kunjungan-kunjungan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pemkot Samarinda ke Pemkot Kediri," ungkap Aditya Prayoga.

Baca juga: Banjir di Wonodadi Kabupaten Blitar Sempat Rendam Ratusan Rumah Penduduk di Lima Desa

Ikut bersama rombongan kepala kelurahan di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang serta Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Pelayanan.

Sementara Umar, Sekretaris Kecamatan Sambutan mengatakan, pihaknya serius untuk menimba ilmu di Kota Kediri khususnya di Kecamatan Pesantren.



"Di tempat kami ada program yang namanya Probebaya yang rencananya akan memberikan dana sebesar Rp 100-Rp 300 juta per RT per tahun. Kami ingin mempelajari betul bagaimana teknisnya mengingat di Kota Kediri ada program serupa yang namanya Prodamas Plus," ungkapnya.

Sementara Widiantoro, Camat Kecamatan Pesantren mengucapkan selamat datang dan memberi kesempatan kepada rombongan Pemkot Samarinda untuk mempelajari konsep Prodamas Plus di Kota Kediri.



"Kami sangat senang menyambut kedatangan rekan-rekan semua, semoga dengan ini akan terjalin hubungan baik dan timbal balik antara Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Samarinda," ungkapnya.

Widiantoro mempersilahkan peserta studi tiru untuk belajar dengan para lurah yang menjadi garda terdepan penerapan Prodamas Plus di Kota Kediri.

BACA BERITA KEDIRI LAINNYA