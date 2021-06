Lirik dan Terjemahan Lagu Happy - Andhika Wira alias Skinnyfabs, Beserta Kunci Gitar

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Happy yang dipopulerkan oleh Skinnyfabs alias Andhika Wira.

Lagu Happy - Skinnyfabs dirilis pada 2019 silam dan kini kembali viral di TikTok dan media sosial lainnya

Dalam keterangan video klip lagu Happy, Skinnyfabs mengaku bahwa lagu Happy diproduksi sendiri olehnya.

Living all alone kinda forgot it's been that long

(Hidup sendiri agak lupa sudah selama itu)

Since someone’s gone, I've been trying to be a little bit strong

(Sejak seseorang pergi, aku mencoba menjadi sedikit kuat)

And it is not that easy to be exactly who I was

(Dan tidak mudah menjadi diriku yang sebenarnya)

My shit is done, now it's time for me try to moving on

(Kesialanku telah selesai, sekarang saatnya bagiku untuk bangkit)

’Cuz if you think I'm such a happy person, no you are wrong

(Karena jika kamu berpikir aku orang yang bahagia, tidak kamu salah)

By saying my laughter is louder than yours

(Dengan berkata tawaku lebih keras darimu)

Shut your freakin' mouth

(Tutup mulutmu)

No one knows what I feel and what i suffer, no they don't know

(Tidak ada yang tahu apa yang aku rasa dan apa yang aku derita, tidak mereka tidak tahu)

So keep your thoughts and stop assuming that

(Jadi jaga pikiranmu dan berhenti berasumsi bahwa)

Someone is always fine

(Seseorang selalu baik-baik saja)

I keep thinking why my friends left me, I can go insane

(Aku terus berpikir mengapa teman-temanku meninggalkanku)

Mom was right about that and now I can't trust again

(Ibuku benar soal itu dan kini aku tidak bisa percaya lagi)

But I think I don't really need no friends

(Tapi aku berpikir, aku tidak benar-benar membutuhkan teman)

I'm alone and it's not that bad

(Aku sendiri dan tidak seburuk itu)

Then again it hurts me so bad and people just don’t know that

(Kemudian lagi itu sangat menyakitiku dan orang-orang hanya tidak tahu)

Maybe this time, I’ma take back what is mine

(Mungkin saat ini, aku akan mengambil kembali milikku)

All the smiles all the joys those are mine

(Semua senyuman, kebahagiaan, itu semua milikku)

There will be no more cry, and

(Tidak akan ada lagi tangisan, dan)

There will be no more try, and

(Tidak akan ada lagi percobaan, dan)

These places I never belong

(Tempat-tempat ini tidak penah aku miliki)

'Cus this guy now is gone

(Karena orang ini sekarang sudah pergi)

If you think I'm such a happy person, no you are wrong

(Karena jika kamu berpikir aku orang yang bahagia, tidak kamu salah)

By saying my laughter is louder than yours

(Dengan berkata tawaku lebih keras darimu)

Shut your freakin' mouth

(Tutup mulutmu)

No one knows what I feel and what i suffer, no they don't know

(Tidak ada yang tahu apa yang aku rasa dan apa yang aku derita, tidak mereka tidak tahu)

So keep your thoughts and stop assuming that

(Jadi jaga pikiranmu dan berhenti berasumsi bahwa)

Someone is always fine

(Seseorang selalu baik-baik saja)

If you think I'm such a happy person, no you are wrong

(Karena jika kamu berpikir aku orang yang bahagia, tidak kamu salah)

By saying my laughter is louder than yours

(Dengan berkata tawaku lebih keras darimu)

Shut your freakin' mouth

(Tutup mulutmu)

No one knows what I feel and what i suffer, no they don't know

(Tidak ada yang tahu apa yang aku rasa dan apa yang aku derita, tidak mereka tidak tahu)

So keep your thoughts and stop assuming that

(Jadi jaga pikiranmu dan berhenti berasumsi bahwa)

Someone is always fine

(Seseorang selalu baik-baik saja)

