Lirik dan Chord Lagu August - Taylor Swift yang Terdapat pada Album Folklore

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu August yang dipopulerkan oleh Taylor Swift.

August merupakan satu di antara 16 single yang terdapat dalam album ke-8 Taylor Swift bertajuk ‘Folklore’.

[Verse 1]

D G Em

Salt air, and the rust on your door

Em

I never needed anything more

Whispers of "Are you sure?"

Em

Never have I ever before