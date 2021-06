Daftar Tim Lolos 16 Besar Euro 2020: Ada Big Match Inggris vs Jerman dan Belgia vs Portugal

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Daftar Tim Lolos Babak 16 Besar Euro 2021, bakal ada bentrok big match antara Inggris vs Jerman dan Portugal vs Belgia di fase knock out

Prancis, Jerman, dan Portugal melengkapi total 16 tim nasional yang akan berlaga di fase gugur (knock out) 16 besar Euro 2020.

Prancis lolos sebagai juara grup F setelah menahan imbang Portugal di Puskas Arena, Budapest.

Sedangkan Jerman harus bersusah payah menyelamatkan diri dari kekalahan melawan Hungaria.

Hasil Skor Jerman vs Hungaria berakhir 2-2, Leon Goretzka antar Der Panzer ke 16 besar Euro 2020, Kamis (24/6/2021) (Twitter: Die Manschaft)

Der Panzer yang berhasil menanahan imbang Hungaria 2-2 cukup untuk membuat tim besutan Joachim Low lolos ke babak 16 besar dengan status runner up.

Sementara Portugal yang memberi perlawanan ketat pada Prancis lolos sebagai peringkat ketiga terbaik.

Selengkapnya, berikut daftar tim yang lolos babak 16 besar Euro 2020

Daftar Tim Lolos Babak 16 Besar Euro 2020

1. Italia