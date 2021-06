Polisi Kediri Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Dobel L di Pasar Badas, Pemuda Asal Jombang Dibekuk

SURYA.CO.ID | KEDIRI - Tim Buser Satresnarkoba Polres Kediri menangkap Danang Aji Maskur (20) warga asal Dusun Srapah Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Kuli bangunan itu diamankan karena diduga mengedarkan narkoba jenis pil dobel L.

Danang diketahui menyimpan 2.015 butir pil dobel L siap edar yang disimpan kedalam dua botol plastik dibungkus tas kresek warna hitam.

Kasat Narkoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara mengatakan awal penangkapan pelaku pengedar narkoba.

Saat itu pelaku di pinggir jalan umum dekat Pasar Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

"Pelaku kami amankan di dekat Pasar Badas. Saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku ditemukan barang bukti 2.015 butir pil dobel L yang disimpan dalam dua botol plastik dibungkus tas kresek dan 1 ponsel," ujarnya kepada SURYA Rabu (23/6/2021).

Masih kata AKP Ridwan, penangkapan pelaku ini berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kediri.

"Kemudian anggota saya melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pelaku asal Jombang, Danang Aji Maskur," jelas Kasat Narkoba.

Sementara itu saat ini pelaku dalam proses penyelidikan di Mapolres Kediri.

"Pelaku sedang kita mintai keterangan untuk mencari tahu dari mana asal muasal dia mendapatkan ribuan pil double L tersebut," ungkapnya.

Akibat dari perbuatan pelaku terjerat Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Sub pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.