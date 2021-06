Lirik dan Chord Lagu Semenjak Ada Dirimu - Andity yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Semenjak Ada Dirimu yang dipopulerkan oleh Andity.

Lirik dan chord lagu Semenjak Ada Dirimu banyak diburu setelah masuk jajaran sound viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok menggunakan lagu Semenjak Ada Dirimu sebagai backsound video mereka.

Sekedar info, lagu Semenjak Ada Dirimu dirilis pada 2007 silam.

[intro]

F A# 5x

F A#

tak pernah kuduga

F A#

semuanya berubah

F A#

saat kau memandangku

F A#

bergetar hati ini

A# C Dm C Am

kau berikan harapan tentang

A# C

warna warni hariku

[Reff 1]

A# Am

semenjak ada dirimu

Gm F

dunia terasa indahnya

A# Am

semenjak kau ada di sini

Gm F

kumampu melupakannya

F A# F A#