Chord Lagu Santai - Steven & Coconut Treez, 'Nyanyi Lagu Pantai, Nyanyi Lagu Santai'

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Santai yang dinyanyikan oleh Steven & Coconut Treez.

Lagu Santai - Steven & Coconut Treez kembali jadi sorotan setelah sang vokalis meninggal dunia.

Berikut chord lagu Santai - Steven & Coconut Treez selengkapnya.

Intro: F Am F Am

F G C

F G C

Cinta yang sebenarnya indah sekali yeah..

F G C

Kadang menipu dan bikin sakit hati yeah yeah..

F G C

Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi yeah

F G Am

Terlalu indah untuk ditangisi yeah..

[Chorus]

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Nyanyi lagu santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

Am

Mari kita santai yeah..

F G C

Cantik, mengejar sesuatu yang belum pasti

F G C

Kadang kau gagal lalu frustasi yeah yeah..

F G C

Tapi hidup yang indah cuma sekali yeee..

F G Am

Terlalu singkat untuk ditangisi

[Chorus]

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Nyanyi lagu santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Mari kita santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Nyanyi lagu santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

Am

Mari kita santai yeah..

[Interlude]

Dm F

F G C (3x)

F G Am

[Chorus]

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Nyanyi lagu santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Mari kita santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

C

Nyanyi lagu santai yeah..

F G

Nyanyi lagu pantai

Am

Mari kita santai yeah..

F G C

Huo oho huo oho huo oyoyoyo..

F G Am

Huo oyo hu oh.. santailah yeah..

F G C

Kalau kau frustasi karna kurang santai

F G Am

Kaupun sakit hati karna kurang santai

F G C

Huo oyo huo oyo huo oyoyoyo..

F G Am C

Huo oyo hu oh.. santailah