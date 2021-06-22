Euro 2020
Hasil Skor Rusia vs Denmark 1-4: Dramatis, Tim Dinamit Lolos ke Babak 16 Besar Euro 2020
Hasil Rusia vs Denmark berakhir 1-4, tim dinamit lolos dramatis ke 16 besar Euro 2020, Selasa (22/6/2021).
Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Adrianus Adhi
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, - Hasil Rusia vs Denmark berakhir 1-4, tim dinamit lolos dramatis ke 16 besar Euro 2020, Selasa (22/6/2021).
Denmark berhasil menaklukkan Rusia di Stadion Parken, Denmark.
Tampil dengan harapan terakhir, Denmark menunjukkan permainan solid sejak babak pertama.
Walhasil, Kjaer cs berhasil unggul mutlak 1-4.
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Dua gol keunggulan Denmark dicetak oleh Mikkel Damsgaard (38') dan Yussuf Poulsen (60'), Andreas Christensen (79'), Maehle J (82')
Sementara satu gol milik Rusia dicetak oleh Artem Dyuzaba (70').
Hasil Skor Rusia vs Denmark berakhir 1-4 untuk keunggulan tim dinamit.
Tambahan tiga poin ini membuat Denmark secara dramatis lolos ke babak 16 besar.
Ini karena Finlandia di laga lain takluk oleh Belgia dengan skor 0-2.
Rusia vs Denmark
Skor Rusia vs Denmark
Hasil Skor Rusia vs Denmark
Euro 2020
Hasil Euro 2020
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16 Besar Euro 2020
Abdullah Faqih
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