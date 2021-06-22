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Euro 2020

Hasil Skor Rusia vs Denmark 1-4: Dramatis, Tim Dinamit Lolos ke Babak 16 Besar Euro 2020

Hasil Rusia vs Denmark berakhir 1-4, tim dinamit lolos dramatis ke 16 besar Euro 2020, Selasa (22/6/2021).

Penulis: Abdullah Faqih
Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Hasil Skor Rusia vs Denmark 1-4: Dramatis, Tim Dinamit Lolos ke Babak 16 Besar Euro 2020
AFP
Hasil Skor Rusia vs Denmark, Tim Dinamit kantongi tiket 16 besar Euro 2020 dengan dramatis 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Hasil Rusia vs Denmark berakhir 1-4, tim dinamit lolos dramatis ke 16 besar Euro 2020, Selasa (22/6/2021).

Denmark berhasil menaklukkan Rusia di Stadion Parken, Denmark.

Tampil dengan harapan terakhir, Denmark menunjukkan permainan solid sejak babak pertama.

Walhasil, Kjaer cs berhasil unggul mutlak 1-4.

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Dua gol keunggulan Denmark dicetak oleh Mikkel Damsgaard (38') dan Yussuf Poulsen  (60'), Andreas Christensen (79'), Maehle J (82')

Sementara satu gol milik Rusia dicetak oleh Artem Dyuzaba (70').

Hasil Skor Rusia vs Denmark berakhir 1-4 untuk keunggulan tim dinamit.

Tambahan tiga poin ini membuat Denmark secara dramatis lolos ke babak 16 besar.

Ini karena Finlandia di laga lain takluk oleh Belgia dengan skor 0-2.

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Abdullah Faqih
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