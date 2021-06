Lirik dan Chord Lagu Rindu dalam Hati - Arsy Widianto dan Brisia Jodie.

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Rindu dalam Hati yang dipopulerkan oleh Arsy Widianto dan Brisia Jodie.

Rindu dalam Hati adalah lagu kedua kolaborasi Arsy Widianto dan Brisia Jodie.

Kesuksesan lagu ini pun terlihat dari jumlah penonton dan likes yang diberikan pada video klip lagu Rindu di kanal YouTube Arsy Widianto.

Intro :

A D Dm

C F

kadang hati.. berharap ku terbangun

Em Am

dari sebuah mimpi..

Dm

ini bukan kenyataan

C/E Dm C

namun adanya.. tak ada di sini

F

kau meninggalkanku..

E

karena kesalahanku..

Chorus :

Am Dm G

mungkin.. ingin bertemu masih ada

C F

ingin memeluk masih ada

Em Am

sayang kini tak bisa

Dm E

kau telah memilihnya, ooh..

Am Dm G

mungkin.. saat hatiku masih sayang

C F

salahku memutus cinta

Em Am

dan kini ku menyesal

Dm E Am G F E

rindu hanya di dalam hati..

A D

andaikan aku.. tak tergesa

F F#m D

memutuskanmu.. karena egoku..

-F#m Bm C#m

hati ini.. tak akan begini

D

setiap ingat dirimu..

C#

rasanya ingin kembali..

(Chorus)

F#m Bm E

mungkin.. ingin bertemu masih ada

A D

ingin memeluk masih ada

C#m F#m

sayang kini tak bisa

Bm C#

kau telah memilihnya, ooh..

F#m Bm E

mungkin.. saat hatiku masih sayang

A D

salahku memutus cinta

C#m F#m

dan kini ku menyesal

Bm C# F#m

rindu hanya di dalam hati..