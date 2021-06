Lirik dan Chord Lagu Ikhlas Ngenteni - Woro Widowati yang Viral TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Ikhlas Ngenteni yang dipopulerkan oleh Woro Widowati, dan viral di TikTok.

Lagu Ikhlas Ngenteni milik Woro Widowati pertama kali dirilis pada tahun 2020.

Sebenarnya lagu Ikhlas Ngenteni diciptakan oleh Hisyam Fahmi.

Sementara lirik lagu Ikhlas Ngenteni menceritakan tentang cinta sepasang kekasih yang tidak berakhir bahagi

Intro:

F G Em Am

Dm F G

Verse:

C G Am Em

Pertama weroh koe

F Em Dm G

Esemmu ngelalekne sekabehane

C G Am Em F G C

Tansahku nahan rasane iso jagong karo koe

F G C

Jebule sandingane konco dewe

Chorus:

F G Em Am

Aku wes berjuang mati - matian

F G C

Nanging ora pernah mbok sawang

F G Em Am

Aku wes ngarepke koe tenanan

Dm G C

Malah mbok gawe dolanan