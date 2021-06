Terbiasa Diminta Menjadi MC Sejak TK, Sekarang Indah Machmudah Aktif Ikuti Ekskul Broadcast

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Menyukai dunia presenter dan broadcast sejak kecil membuat siswa kelas X SMA Muhammadiyah Surabaya, Indah Machmudah terbiasa diminta menjadi Master of Ceremony sejak TK.

Kebiasaan tampil di depan umum juga membuatnya bergabung dalam komunitas broadcast di sekolahnya. Bahkan menjadi langganan perwakilan sekolah intuk mengikuti lomba broadcast.

"Momen yang berkesan buat Indah, waktu diajak kepala sekolah untuk siaran di salah satu stasiun radio. Waktu itu, kali pertama Indah siaran langsung di stasiun radio yang memang sudah punya nama," ujar anak kedua dari lima bersaudara ini, Sabtu (19/6/2021).

Ia pun semakin membulatkan minatnya pada dunia broadcast, berkat pengalaman siaran dan berkeinginan menjadi penyiar radio.

Sehingga, ia semakin aktif dalam komunitas sebagai upaya menambah ilmu dan pengalaman agar lebih baik ke depannya.

"Keluarga selalu mendukung apapun yang Indah kerjakan, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain," ujarnya.

Bagi Indah, restu orang tuanya merupakan hal paling penting sebelum ia mengikuti lomba atau mengisi acara selain latihan dan pemanasan untuk menguasai materi.

"Tetapi di setiap acara, biasanya selalu ada saja hal yang tidak kita duga. Tapi dari situ saya belajar mengontrol perasaan supaya tetap tenang. Karena apapun kendala yang terjadi, show must go on," pungkasnya.