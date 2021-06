Lirik dan Chord Lagu Hadapi Berdua - Tiara Andini yang Video Klipnya Dirilis 14 Juni 2021

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu 'Hadapi Berdua' yang dinyanyikan oleh Tiara Andini.

Diketahui, Tiara Andini, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2020 merilis karya terbarunya yang kini bertajuk "Hadapi Berdua".

Video klip lagu Hadapi Berdua dirilis pada Senin (14/6/2021) hingga sukses menduduki posisi 23 trending Youtube.

Fm D#

awalnya ku merasa

Fm D#

cinta kita tak bisa

Fm G#

tapi apa daya

D# C

ingin hati mencoba huu yeah

Fm D#

kau dan aku berbeda

Fm D#

itu kata mereka

Fm D#

kututup telinga

Dm G

denganmu akan kuhadapi segalanya

Reff:

C G/B

meski badai datang

Am

dan kau merasa

C F

dunia tak restukan kita semua

Em Dm G

kita hadapi berdua ho uho



C G/B

selama bintang menari

Am D/F#

bulan mentari beri cahaya

(ku yakin takkan ada)

F

ku yakin takkan ada

Em Dm

yang kalahkan cinta kita ho o

G

selama kita berdua



Fm D#

kau dan aku berbeda (oh berbeda)

Fm D#

itu kata mereka (uuh)

Fm D#

kututup telinga

Dm G

denganmu akan kuhadapi segalanya

Reff:

C G/B

meski badai datang

Am

dan kau merasa

C F

dunia tak restukan kita semua

Em Dm G

kita hadapi berdua ho uho



C G/B

selama bintang menari

Am D/F#

bulan mentari beri cahaya

(ku yakin takkan ada)

F

ku yakin takkan ada

Em Dm

yang kalahkan cinta kita ho o

G

selama kita berdua

G#m

(tak ada yang bisa)

F#

(kalahkan cinta kita)

G#m F#

(selama semua dihadapi berdua)

wo-wo-wo-oho

F#m B

pipi langit jingga merona

E

melihat kita bersama

F G (C)

bersama ha a ha a aa

Reff:

C G/B

(meski badai datang)

E Am

(dan kau merasa)

Gm C

(dunia tak restukan kita )

hm m mm

Am

ku yakin takkan ada

G C F

yang kalahkan cinta kita

G A (D)

mes-ki-pun

D A/C#

meski badai datang

Bm

dan kau merasa

D G

dunia tak restukan kita semua

F#m Em A

kita hadapi berdua ho oowo

D A/C#

selama bintang menari

Bm E/G#

bulan mentari beri cahaya

(ku yakin takkan ada)

G

ku yakin takkan ada

F#m Em

yang kalahkan cinta kita ho o

A

selama kita berdua

D

(tak ada yang bisa)

hoo

A/C#

(kalahkan cinta kita)

ho uwo uwo ho

Bm D

(selama semua dihadapi berdua)

uho hoho

G

ku yakin takkan ada

F#m Em

yang kalahkan cinta kita

A D A Bm C

selama kita berdua