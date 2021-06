Telanjur Disemprot Jerinx SID, Bunga Citra Lestari Ungkap Kronologi Terpapar Covid-19 dan Minta Ini

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Baru saja ke luar penjara, personil Superman is Dead, Jerinx SID sudah mengeluarkan komentar pedas di media sosial.

Kali ini sasarannya, penyanyi Bunga Citra Lestari yang kini terpapar Covid-19.

Jerinx menuliskan komentar pedas di akun Instagram Bunga Citra Lestari alias BCL.

Dalam akun @bclsinclair, BCL mengunggah foto ketika dirinya yang terpapar covid-19 tengah isolasi mandiri dan berjemur bersama selebritis Dena Rachman, pada Rabu (16/6/2021).

"Isolation Day 3.. So far, ada symptoms batuk, tenggorokan sakit, nafas terasa agak pendek dan sometimes demam.. Tp tetep semangat. Did meditation in the morning.. Dan berjemur is essential.." tulisnya.

Unggahan itu pun mendapatkan 6.567 komentar dan 442.353 disukai.

Sejumlah artis mengomentari unggahan BCL dan memberikan semangat untuk sembuh.

Bahkan tidak sedikit yang memuji penampilannya yang masih terlihat menawan meski terpapar Covid-19.

Unggahan BCL di Instagram yang dikomentari pedas Jerinx SID. (Instagram Bunga Citra Lestari)

Berbeda dengan rekan artis lain, Jerinx SID justru berkomentar pedas dalam unggahan BCL.

"Jangan kau jadikan Bali kambing hitam ya! Kau enak2an liburan ke mari, setelah puas kau malah bangga dicovidkan," tulis Jerinx.