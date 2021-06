Chord Lagu Beggin' - Maneskin yang Sedang Viral di TikTok Versi Mudah

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Beggin' yang dibawakan oleh grup band Maneskin.

Lagu Beggin' - Maneskin dirilis pada 2017 silam dan kini viral di TikTok dan media sosial lainnya. Berikut selengkapnya.

Put your loving hand out, baby

'Cause I'm beggin'

[Chorus] Bm x4

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out baby

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out darlin'

[Verse 1]

Bm G

Ridin' high, when I was king

Em F#7

I played it hard and fast, 'cause I had everything

Bm G

I walked away, you want me then

Em F#7

But easy come and easy go And it would end

Bm

So, any time I need ya, let me go

G

Yah, any time I feed you, get me? No

Em

Any time I see you, let me know

F#7

But I planted that seed, just let me grow

Bm

I'm on my knees while I'm beggin'

G Em

'Cause I don't want to lose you

F#7 Bm

Hey yeah, ratatata

[Chorus]

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out baby

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out darlin'

[Verse 2]