Lirik Lagu Everything Sucks, Just Kidding - Vaultboy yang Viral di TikTok Dengan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Everything Sucks, Just Kidding yang dinyanyikan oleh Vaoultboy.

Lagu Everything Sucks, Just Kidding - Vaoultboy viral di TikTok setelah dicover oleh penyanyi Indonesia Fani Rahmansyah.

Berikut lirik lagu Everything Sucks, Just Kidding - Vaoultboy selengkapnya.

Everything sucks

Just kidding

Everything is great!

No, really...

I haven't thought about my ex today

Oh wait, fuck, I just did it!

But I went outside

For the first time

In a few days

And it felt nice

And I might try doing exercise

Haha, not really

Terjemahan Indonesia

Semuanya buruk, bercanda

Semuanya sangat baik, tidak juga

Aku belum memikirkan mantanku hari ini

Oh tidak, aku baru saja melakukannya

Tapi aku pergi keluar

Untuk pertamakalinya dalam beberapa hari

Itu terasa menyenangkan

Dan aku mungkin mencoba olahraga

Haha, tidak juga