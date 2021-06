Lirik Lagu Semua Bangsat & Everything Sucks - Cover Fani Rahmansyah yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Semua Bangsat dan Everything Sucks yang dicover oleh Fani Rahmansyah.

Lagu Semua Bangsat merupakan versi bahasa Indonesia dari lagu Everything Sucks yang dipopulerkan oleh Vaulboy.

Berikut lirik lagu Semua Bangsat dan Everything Sucks selengkapnya.

Semua bangsat, bercanda

Semua baik, nggak juga

Gua benci inget mantan gua, bentar

Engga engga,

Mendingan gua nongki ke tempat kopi

nyalahin wifi stalking-in doi berharap gua jadi jodohnya

I really really really really like you

You want me, I want you

You want me too

Berikut lirik lagu Everything Sucks - Vaulboy

Everything sucks

Just kidding

Everything is great!

No, really...

I haven't thought about my ex today

Oh wait, fuck, I just did it!

But I went outside

For the first time

In a few days

And it felt nice

And I might try doing exercise

Haha, not really