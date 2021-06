Lirik dan Chord Lagu Invisible String - Taylor Swift yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Invisible String dipopulerkan oleh Taylor Swift.

Lagu Invisible String dirilis pada 2020, sekaligus single yang ada di album berjudul Folklore.

Lagu ini masuk jajaran lagu viral di TikTok.

[Intro]

G D/F# Em Bm

[Verse 1]

G D/F#

Green was the color of the grass

Em Bm

Where I used to read at Centennial Park

G D/F# Em Bm

I used to think I would meet somebody there

G D/F#

Teal was the color of your shirt