Dalam Situasi Banjir Hoaks dan Disinformasi, Polisi Harus Melakukan Jihad Informasi

SURYA.CO.ID, MADIUN - Perkembangan teknologi digital 4.0 menuntut layanan setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang cerdas (smart) dan profesional.

Seluruh anggota Polri harus mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat.

“Setiap anggota Polri juga harus bisa melakukan jihad informasi sebagai wujud ekspresi. Sebab, saat ini masyarakat berada di dunia tanpa batas, ledakan informasi yang kemudian menjadikan manusia sebagai produk informasi. Anggota Polri mesti menjadi teladan dalam menyampaikan informasi yakni biasakan menyaring informasi sebelum di-sharing,” demikian ditegaskan Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana pada Sharing Komunikasi dan Motivasi yang disampaikan di Gedung Baramahkota Polres Madiun Kota, Jawa Timur, Senin 14 Juni 2021 kemarin.

Kehadiran penulis buku “super best seller” Trilogi The Power of Silaturahim tersebut atas undangan Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan.

Acaranya telah lama direncanakan dan baru terealisasi kemarin karena kesibukan masing-masing.

Dr Aqua selain Sharing Komunikasi dan Motivasi, juga silaturahim dengan para wartawan dan netizen yang dilaksanakan pada Senin siang kemarin di resto Omah Cabe Jalan Pahlawan Madiun.

Hadir dalam pertemuan tersebut wartawan senior Santoso. Dewa yang memfasilitasi semua acara itu.

Tema Sharing Komunikasi dan Motivasi yang disampaikan Dr Aqua adalah "Peran Polri di Era 4.0 Dalam Menghadapi Tantangan Tugas di Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Kamtibmas Kondusif Menuju Polri yang Presisi".

Maka, menurut doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) itu, memperkuat kemampuan komunikasi sangat strategis untuk mewujudkan Polri yang Presisi sebagaimana telah dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Polisi harus lebih humanis saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak berbelit-belit dalam pengurusan surat. Ucapan anggota yang sopan dan tidak arogan ketika menyelesaikan berbagai kasus. Kemudian, dekat dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam mendukung patroli keamanan Sabhara dan patroli lalu lintas sebagai bentuk tindakan preventif,” kata Dr Aqua menguraikan.