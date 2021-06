Chord Lagu Memandangmu - Ikke Nurjanah yang Viral di TikTok, Bulan Bawa Bintang Menari

SURYA.CO.ID - Berikut chord lagu Memandangmu yang dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah.

Lagu Memandangmu - Ikke Nurjanah kembali viral di TikTok setelah dirilis 16 tahun silam.

Berikut lirik lagu Memandangmu - Ikke Nurjanah selengkapnya.

[Verse]

C Dm

Memandangmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah beri jemu dihatiku

C Dm

Menyapamu, walau selalu

G F C

Masih terasa merdu bagai diawal jumpa

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku

[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya

[Verse]

C Dm

Memelukmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah sanggup aku melepasnya

C Dm

Membelaimu, walau selalu

G F C

Masih terasa harum lembut dihatiku

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku

[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya

[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya

[Fade Out]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya