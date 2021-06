Nekat Berhenti Kerja dan Fokus Jadi Agen BRILink, Pemuda Desa Ini Layani 500 Transaksi Tiap Bulan

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Butuh keberanian besar bagi Ali Ilham, warga Dusun Krajan Barat, Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi, untuk keluar dari pekerjaannya sebagai sales promotion boy di salah satu pasar modern di Banyuwangi, apalagi di masa pandemi Covid-19. Ali kini fokus sebagai agen BRILink yang membuatnya tak menyesal telah berhenti dari tempatnya bekerja itu.

"Awalnya memang butuh kerja keras dan kesabaran, sekarang alhamdulih hasilnya sama, bahkan lebih dari saat masih jadi pegawai dulu. Kini saya lebih leluasa dan tidak lagi ada yang marahi," kata Ali ditemui di rumahnya, Senin (14/6/2021).

Sejak lulus SMK, Ali pindah-pindah tempat bekerja. Mulai dari bekerja di event organizer, karyawan toko, sales dan akhirnya bekerja di pasar modern. Saat masih bekerja, dia dan istrinya sambil membuka usaha kecil-kecilan di online shop.

Saat membuka merintis barang-barang konveksi di online shop itulah, istrinya beberapa kali memintanya untuk melakukan transaksi di ATM bank. Maklum tempat tinggalnya jauh dari lokasi ATM terdekat.

Saat itulah pria kelahiran 8 Februari 1991 itu mulai berkenalan dengan BRILink dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui temannya yang terlebih dulu menjadi agen. Awalnya Ali hanya butuh melakukan transaksi keuangan untuk kebutuhan online shop istrinya, karena di BRILink terdapat fasilitas transfer keuangan.

Lama kelamaan Ali mulai tertarik menjadi agen BRILink seperti yang dilakukan temannya itu.

"Sejak itu saya mempelajari bagaimana menjadi agen BRILink dan apa saja keuntungannya. Saya mendaftar dan akhirnya diterima," kata Ali.

Sejak 2019, sambil bekerja Ali menjalankan usaha barunya sebagai agen BRILink dengan nama Tutfy Cell, yang diambil dari nama istrinya, Tutfy Ilafiyah. Perlahan tapi pasti, usahanya itu mulai ramai. Melihat peluang di BRILink, pada Januari 2021, Ali akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di pasar modern.

Kini Ali mendapat EDC atau Elektronic Data Capture dari BRI, perangkat yang dikeluarkan oleh perbankan untuk memudahkan nasabahnya melakukan semua jenis transaksi. Alat ini bisa disebut juga sebagai ATM mini.

"Awalnya tidak banyak yang transaksi, kini satu bulan bisa 500 transaksi. Bahkan saat bulan puasa bisa sampai 600 transaksi," jelas pria asli Banyuwangi itu.

Paling banyak transaksi transfer antar bank dan top up online shop seperti Shoope. Selain transfer antar bank dan top up online shop, dengan alat ATM mini ini bisa melakukan berbagai transaksi non tunai, seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa, iuran BPJS, cicilan dan transaksi non tunai lainnya.

Selain menjadi agen BRILink, Ali dan istrinya juga membuka usaha kecil-kecilan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, makanan ringan dan lainnya.

Dia juga membuka usaha cuci motor yang dia kerjakan sendiri. Awalnya usaha cuci motor yang dirintisnya hanya ada satu pelanggan sebulan, kini menjadi 10 pelanggan satu minggu.

"Lumayan buat tambahan. Apalagi sejak melahirkan istri saya tidak membuka online shop lagi," tambahnya.

Menurut Ali, menjadi agen BRILink mempunyai banyak keuntungan. Termasuk saat masa pandemi seperti ini, transaksi keuangannya tidak terpengaruh. Bahkan di masa pandemi, di saat banyak pemutusan hubungan kerja Ali justru berhenti dari pekerjaannya.