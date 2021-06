Hasil dan Klasemen Euro 2020: Inggris & Belanda Kompak Menang, Kroasia Telan Kekalahan

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen Euro 2020, Inggris menang tipis atas Kroasia, Belanda menang dramatis lawan Ukraina, Senin (14/6/2021).

Laga penyisihan grup Euro 2020 masih berlangsung dini hari tadi.

Sebanyak tiga pertandingan diselenggarakan yaitu Inggris vs Kroasia, Austria vs Macedonia Utara, dan Belanda vs Ukraina.

Baca juga: Hasil Skor Belanda vs Ukraina: 3-2, Gol Denzel Dumfries Akhiri Drama Lima Gol di Babak Kedua

Baca juga: Skor Belanda vs Ukraina di Babak I: Kiper Buschan Tampil Gemilang, Oranje Kesulitan Cetak Gol

Pertandingan pembuka malam tadi dibuka dengan kemenangan tipis Inggris.

Dilanjutkan dengan Austria yang meraup tiga poin penuh dari Macedonia Utara.

Ukraina yang bermain rapi masih harus mengakui kekuatan Belanda sebagai tuan rumah.

Selengkapnya, berikut SURYA.co.id merangkum Hasil dan Klasemen Euro 2020.

Hasil Skor Inggris vs Kroasia

Inggris berhasil mengamankan tiga poin pertama di penyisihan grup D Piala Eropa atau Euro 2020.