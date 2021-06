Lirik Lagu Higher Power - Coldplay yang Dirilis 7 Juni 2021 di Youtube

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Higher Power yang dinyanyikan oleh grup musik Coldplay.

Lagu Higher Power dirilis melalui kanal Youtube Coldplay pada 7 Juni 2021.

Kini, video klip lagu Higher Power sudah ditonton lebih dari 4,5 juta kali.

Lirik:

[Intro]

Three, two, one

[Verse 1]

Sometimes I just can't take it

Sometimes I just can't take it and it isn't alright

I'm not gonna make it