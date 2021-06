Kondisi si Atung Maskot Asian Games 2018 asal Pulau Bawean Gresik 

SURYA.co.id | GRESIK - Rusa di Pulau Bawean menjadi maskot Asian Games 2018. Meski sudah tiga tahun berlalu, Rusa diberinama Si Atung tergolong dalam satwa langka yang terancam punah terlihat gemuk.

Rusa-rusa masih bebas berlarian di alam bebas tempat penangkaran Rusa Bawean di Batu Gebang, Desa Pudakit Timur, Kecamatan Sangkapura.

Berada di kawasan dataran tinggi dan hawa yang cukup sejuk hewan bernama latin Axis Kuhli masih bisa dijumpai.

Nur Samsi Kepala Resor Konservasi Wilayah 11 Pualu Bawean terlihat begitu menyatu dengan satu dari tiga satwa maskot pesta olahraga terbesar di benua Asia.

Di tempat penangkaran yang telah menjadi salah satu destinasi eduwisata di Pulau Bawean terlihat gemuk dan terawat.

"Sekarang 30 ekor, serta dua ekor betina sedang bunting. Sebelumnya hanya 28 ekor," cerita Nur Samsi kepada awak media.

Rusa Bawean ditetapkan sebagai Satwa Dilindungi sejak tahun 1979 oleh pemerintah Indonesia.

Pada 2008 Rusa Bawean masuk dalam daftar merah international union for conservation of nature (IUCN) Red List, dengan kategori kritis alias critically endangered.

Selain itu dikategorikan Appendix I Cities (convervation on international trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Artinya, rusa Bawean tergolong satwa langka yang jumlah di alam sudah sangat sedikit dan terancam punah sehingga tidak boleh diperdagangkan.